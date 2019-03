Unione Sportiva Acli Marche, a San Benedetto prosegue corso gratuito autodifesa per donne

Triplo appuntamento con le attività dell’Unione Sportiva Acli nella giornata di Mercoledì 20 Marzo.

A San Benedetto del Tronto è in programma una nuova lezione del corso gratuito di autodifesa per donne che si svolge presso la palestra del Liceo Classico in viale De Gasperi, dalle ore 19,30 alle 20,30 ed al quale stanno partecipando 100 persone di ogni età. Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto.Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi al responsabile del corso Emanuele Conti (3288777737) oppure si possono consultare il sito www.usclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

Ad Ascoli, invece, alle ore 21 con partenza da Via Oristano 1 (angolo via Napoli, davanti al Centro socio culturale), si svolgerà la consueta camminata settimanale del mercoledì nell’ambito del progetto “Sport senza età” cofinanziata dall’Asur Marche. Non occorre essere particolarmente allenati per partecipare all’iniziativa, si tratta di una camminata per tenersi in forma e combattere la vita sedentaria. Per informazioni ed iscrizioni basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Sempre ad Ascoli, alle 21, presso il Circolo Ricreativo Monticelli (Largo dei tigli, dietro al Supermercato Tigre) torneo di circolo di burraco che si svolgerà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese e per 4 smazzate. Per informazioni ed iscrizioni contattare il referente di gara Pier Luigi (3357548616).





