Ascolipicenofestival: ''Crescendo 2019'', in arrivo due imperdibili concerti anteprime

Per “Crescendo 2019”, il Festival internazionale di musica che si svolgerà dal 14 al 26 settembre, organizzato dall’associazione Ascolipicenofestival, arrivano due imperdibili concerti anteprime inseriti nel cartellone “Ascoli Musiche” elaborato da Comune di Ascoli e Amat.

Domenica 24 marzo, nell’auditorium della Fondazione Carisap, ore 18, si esibirà la fisarmonista lituana Eglė Bartkevičiūtė, considerata dalla critica internazionale un vero fenomeno dello strumento, capace di sonorità incredibili che scatenano dovunque l’entusiasmo del pubblico. Nonostante la giovane età ha già vinto tanti premi prestigiosi tra i quali il Pif 2018 di Castelfidardo, che raduna ogni anno i musicisti più bravi del mondo, con il quale ascolipicenofestival ha una stretta collaborazione offrendo la possibilità, per i più meritevoli, segnalati dalla giuria, di una esibizione nel capoluogo piceno. Per i soci ingresso gratuito. Per i non soci 10 euro, ridotto 8. Prevendita presso la biglietteria di piazza del Popolo.

Il 9 maggio, invece, nel Teatro dei Filarmonici, ore 20,30, si svolgerà Heart of stone, superconcerto con doppio pianoforte suonato dal duo Leszek Możdżer & Gloria Campaner. Il primo, polacco, ha un seguito impressionante di fan. In Polonia riempie gli stadi con la sua musica crossover che tocca classica, jazz e improvvisazioni. Gloria Campaner, tra le pianiste più apprezzate e richieste del momento, concertista nelle sale più importanti del mondo, è stata ospite di ascolipicenofestival già nel 2018 con il memorabile il concerto nella Chiesa dell’Annunziata. Tornano anche le pietre sonore di Pinuccio Sciola in un simbolico incontro con il travertino ascolano.

A settembre evento nazionale con Igundesman & Joo,

E’ invece in fase di definizione il programma del Festival vero e proprio di settembre. Di sicuro ci sarà un’apertura straordinaria con il duo Igundesman & Joo, applaudito in tutto il mondo, per saper mischiare da virtuosi musica classica, cultura popolare e comicità, ecco la novità, la comicità, per la prima volta nelle Marche. I due musicisti, il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo, sono solitamente “impossibili”. Si tratta di un evento che attirerà su Ascoli l’attenzione degli appassionati di musica di tutto il centro Italia. Sono grandi showmen osannati dal pubblico giovanile. Sono appena reduci da esibizioni alla Carnagie Hall di New York e in altre città americane, in questi giorni sono in Germania, poi a Hong Kong, ad aprile 3 esibizioni a Cremona, poi a Lucerna, Salisburgo eccetera. Rare le loro apparizioni in Italia. "La fusione di musica classica e commedia, - ha scritto di loro il New York Times - arricchita da riferimenti alla cultura pop e da un’attenzione per il farsesco, è alimentata da un genuino e stupefacente virtuosismo".

Il sogno: ad Ascoli un grande Festival di livello nazionale

Al fianco dell’associazione ascolipicenofestival anche quest’anno ci sono soprattutto il Comune di Ascoli e l’Amat. "Ogni anno, da 23 anni - commenta la prof.ssa Emanuela Antolini - cerchiamo di migliorare il nostro programma con esecutori di assoluto prestigio. L’anno scorso - quasi 2.500 spettatori in totale - abbiamo avuto il sold out al Filarmonici con i concerti del violoncellista Giovanni Sollima - registrato e mandato in onda pochi giorni fa su Radio Suite di Rai Radio 3, che soddisfazione - e Elio ex delle Storie Tese. Ci piace fare musica essenzialmente non preconfezionata, ma prodotta in residenza, per gustare il bello delle note e per stimolare il turismo culturale. Vogliamo portare la musica che si ascolta ad Ascoli in serie A e attrarre un pubblico nazionale. Il nostro sogno? Realizzare a settembre una manifestazione con grandi nomi capace di diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale".

"La provincia di Ascoli Piceno, al contrario di quelle di Pesaro, Ancona, Macerata e Fermo - nota con amarezza Emanuela Antolini che è anche la coordinatrice artistica - è la sola a non avere nelle Marche una stagione di concerti da camera stabile e certa nel sostegno economico da parte delle istituzioni".

Nuovo format: dopo il concerto cena con l’artista

Con il concerto della fisarmonicista Eglė Bartkevičiūtė, domenica 24 marzo ascolipicenofestival avvia anche un nuovo format. Prima il piacere della musica poi il piacere di stare insieme a tavola in compagnia degli artisti e scambiare con loro impressioni e valutazioni. Domenica, intorno alle 20, dopo il concerto, un’apericena speciale, a prezzo concordato, nei locali del ristorante Sale Fino al Circolo Cittadino (corso Mazzini, 85) dove saranno presentati i nuovi appuntamenti e si potranno rivivere i momenti indimenticabili di “Crescendo 2018”. Per chi sottoscrive l’adesione ad ascolipicenofestival per il 2019, il contributo per la serata è di 10 euro. Info e prenotazioni: 3284425614.





