Prowein di Düsseldorf, il Ministro Centinaio visita le aziende del Piceno

Con la visita del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio si è conclusa la partecipazione del Consorzio Vini Piceni a ProWein 2019, in programma a Düsseldorf dal 17 al 19 marzo, primo scenario internazionale della stagione per i vini del Piceno.



Il Ministro ha visitato lo stand realizzato con la regione Marche tramite il progetto promozionale PSR, dove erano collocate in maniera collettiva la maggior parte delle aziende vinicole della regione e dove ha potuto constatare l’entusiasmo dei produttori, dopo i recenti numeri pubblicati che attestano una crescita dell’export regionale vicina al 10 %

“Sono entusiasta della visita del nostro Ministro che ha potuto constatare la grande partecipazione dei nostri soci - ha dichiarato il presidente del Consorzio Vini Piceni Giorgio Savini - Inoltre abbiamo avuto l’occasione di presentare le nuove annate dell’Offida Pecorino e Passerina, in commercio solo dal 1 Marzo u.s. , che insieme al Rosso Piceno con il Montepulciano, fanno parte delle denominazioni realizzate con i nostri vitigni autoctoni, vera forza della vitivinicoltura picena. Ringrazio il Ministro per la sensibilità non comune nei nostri confronti, che ci rilancia al prossimo importante impegno che sarà il Vinitaly a Verona dal 7 al 10 Aprile”.

Queste le aziende del Consorzio Vini Piceni nella collettiva a ProWein:

Cantina Offida -OFFIDA (AP)

Ciù Ciù – OFFIDA (AP)

Cantine di Castignano-CASTIGNANO (AP)

Carminucci Vini-GROTTAMMARE (AP)

Collevite- MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)

Tenuta De Angelis- CASTEL DI LAMA (AP)

La Pila- MONTEGIORGIO (FM)

Le Canà - CARASSAI (AP)

Le Corti dei Farfensi- FERMO

Officina del Sole- MONTEGIORGIO (FM)

San Michele a Ripa- RIPATRANSONE (AP)

Simone Capecci- RIPATRANSONE (AP)

Tenuta Cocci Grifoni- RIPATRANSONE (AP)

Tenuta Spinelli- CASTIGNANO (AP)

Tenute del Borgo-MONTALTO MARCHE (AP)

Le aziende del Consorzio Vini Piceni con stand propri:

Poderi San Lazzaro- OFFIDA (AP)

Velenosi Vini- ASCOLI PICENO

Vigneti Santa Liberata- FERMO