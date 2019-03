Pedale Rossoblù Picenum, successo per la prima cronometro Juniores a San Benedetto

Una prima edizione coinvolgente, garanzia di spettacolo ed agonismo, quella che è andata in scena a San Benedetto del Tronto nella cronometro per juniores che ha anticipato il vero confronto tra i professionisti all’ultima tappa della Tirreno Adriatico NamedSport, manifestazione inedita allestita dal Pedale Rossoblù Picenum in sinergia con la RCS Sport, la Regione Marche e l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.

Una quarantina gli juniores di scena sul medesimo percorso di 10 chilometri dei professionisti: anche in una distanza breve e con l’insidia del vento contrario che spirava da nord, il campione italiano juniores in carica della specialità Andrea Piccolo del Team LVF ha coperto i 10 chilometri in 12’12” alla media ragguardevole di 49,110 km/h, nove secondi meglio di Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini – 12’21”). I corridori marchigiani hanno lottato a lungo per rimanere sul podio e solo Gianmarco Garofoli (Team LVF Marche – 12’37”) è riuscito a cogliere il terzo posto facendo meglio del compagno di squadra Gidas Umbri (12’51”).

La manifestazione è stata comunque organizzata nel migliore dei modi con un buon agonismo per gli specialisti delle gare contro il tempo ed anche per quelli meno avvezzi a questo tipo di prove che hanno fatto del loro meglio per essere protagonisti in una “vetrina nella vetrina” nel grande contesto della Corsa dei Due Mari.

E non sono mancati gli elogi in prima persona da parte di Davide Cassani (commissario tecnico della nazionale italiana professionisti e coordinatore unico delle squadre nazionali) presente nel corso della gara e della cerimonia di premiazione assieme a Marino Amadori (cittì della nazionale italiana under 23), Rino De Candido (cittì della nazionale italiana juniores), Mario Ballatore (consigliere comunale di San Benedetto del Tronto), Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), Marco Marinuk (consigliere regionale FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara FCI Marche), Sonia Roscioli (responsabile dell’organizzazione Granfondo San Benedetto del Tronto), Alessio Marcozzi (presidente del Pedale Rossoblù Picenum), Marco Lelli (presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo) e Stefano Vitellozzi (tecnico regionale FCI Marche) per un format di manifestazione che ha lasciato positivamente il segno tra gli addetti ai lavori, i tecnici e gli stessi ragazzi che hanno provato per alcuni minuti l’emozione di gareggiare come un professionista.

E a contorno della gara agonistica, la consueta sfilata di tutto il vivaio giovanile del Pedale Rossoblù Picenum, a ritmo blando, a chiudere una meravigliosa giornata dedicata alle due ruote per tutti i gusti!

CLASSIFICA CRONOMETRO

1. Andrea Piccolo (Team Lvf) 0:12:12.994

2. Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini) 0:12:21.738

3. Gianmarco Garofoli (Team Lvf Marche) 0:12:37.640

4. Gidas Umbri (Team Lvf Marche) 0:12:51.323

5. Pietro Aimonetto (Team Bike Tartaggia) 0:12:51.721

6. Davide Cattelan (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 0:12:54.520

7. Luca Russo (Il Pirata Terracirce Pontina Discount) 0:12:56.879

8. Riccardo Carretta (UC Giorgione) 0:13:08.770

9. Mario Iannone (Cps Professional Team) 0:13:09.500

10. Federico Chiccoli (Sidermec-F.lli Vitali) 0:13:14.630

11. Nicola Tosin (UC Giorgione) 0:13:15.565

12. Davide Dapporto (Italia Nuova Borgo Panigale) 0:13:17.722

13. Edoardo Zambanini (Campana Imballaggi - Rotogal) 0:13:20.498

14. Alessio Pantalla (UC .Foligno) 0:13:21.215

15. Alessandro Verre (Cps Professional Team) 0:13:21.301

16. Matteo Montefiori (Italia Nuova Borgo Panigale) 0:13:32.000

17. Alessio Nieri (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese) 0:13:38.657

18. Nicholas Malizia (Cycling Team Fonte Collina) 0:13:40.726

19. Richard Perica (Team Coratti - Evolution Bikes) 0:13:46.559

20. Nicolo' Prato (Lan Service - Zheroquadro) 0:13:52.711

21. Stefano Nicoletto (Lan Service - Zheroquadro) 0:13:53.253

22. Francesco Pio Di Salvo (Asd Impero) 0:13:55.056

23. Vittorio Aluigi (Sidermec-F.lli Vitali) 0:13:59.201

24. Lorenzo Peschi (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese) 0:14:00.921

25. Andrea Spaziani (Team Coratti - Evolution Bikes) 0:14:03.435

26. Lorenzo Ceccaroni (Sidermec-F.lli Vitali) 0:14:03.976

27. Nicolas Chiola (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) 0:14:04.362

28. Alessandro Capoferri (Team Stipa Milano) 0:14:08.257

29. Giuseppe De Laurentis (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) 0:14:10.290

30. Filippo Dignani (Scap Trodica di Morrovalle) 0:14:13.000

31. Andrea Carita' (Pedale Rossoblu Truentum) 0:14:18.133

32. Stefano Michini (Gulp Pool Val Vibrata) 0:14:19.432

33. Federico Cardone (Cps Professional Team) 0:14:23.717

34. Emanuele Marino (Team Logistica Ambientale) 0:14:24.000

35. Giovanni Schiaroli (Cycling Team Fonte Collina) 0:14:28.101

36. Simone D’Alessandro (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) 0:14:30.000

37. Matteo Aloisi (Gulp Pool Val Vibrata) 0:14:31.476

38. Paolo Giuliani (Team Stipa Milano) 0:14:35.156

39. Riccardo Bucci (Cycling Team Fonte Collina) 0:14:44.000

40. Besnik Islami (Team Ciclistico Campocavallo) 0:14:47.957

41. Cristopher Bellissimo (Scap Trodica di Morrovalle) 0:14:50.373

42. Simone Berardi (Team Stipa Milano) 0:14:50.467

43. Marco Di Michele (Gulp Pool Val Vibrata) 0:15:05.149

44. Marco Testatonda (Team Ciclistico Campocavallo) 0:15:15.332

45. Romeo Ricottini (Scap Trodica Di Morrovalle) 0:15:31.996

46. Massimiliano Appodia (Team Logistica Ambientale) 0:15:52.866





© Riproduzione riservata