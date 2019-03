Consumi beni durevoli Marche: nella provincia di Ascoli aumento della spesa per auto usate

Nel 2018 le famiglie marchigiane hanno speso per i beni durevoli l’1,8% in più rispetto al 2017 registrando una crescita in linea con la media nazionale (1,9%). Il quadro della spesa per i beni durevoli nelle Marche nel 2018 viene tracciato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. “Nell’anno appena concluso – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic, Claudio Bardazzi – le famiglie marchigiane hanno speso per beni durevoli 1 miliardo e 660 milioni. La spesa media per famiglia (2.563 euro) è superiore a quella nazionale (2.383 euro) e rispetto al 2017 è cresciuta dell’1,4%”.

Nel comparto mobilità in aumento i motoveicoli (+21,3%) e le auto usate (+5,5%) mentre le auto nuove perdono il 3,3% in picchiata rispetto alla flessione registrata dal mercato nazionale (-0,7%). Il comparto casa registra un segno positivo in tutti i segmenti: il più alto si registra per gli elettrodomestici (+4,9%), crescita più contenuta per i mobili (+1,7%), l’elettronica di consumo (1,1%) e l’information technology (1,1%).

L’ANALISI PROVINCIALE. “Secondo l’analisi a livello provinciale dell’Osservatorio Findomestic”, afferma Bardazzi, “Pesaro e Urbino ha registrato un aumento della spesa media per famiglia per i durevoli del 4,1%, Macerata dell’1,9% e Ascoli Piceno dell’1,3%, mentre Ancora ha sperimentato un lieve calo (-0,8%).

Ancona. Nel 2018 la provincia di Ancona ha contribuito al mercato dei beni durevoli con una spesa di 518 milioni di euro (ovvero 2.517 euro a famiglia), stabile (-0,1%) rispetto all’anno prima. Il comparto che registra la crescita maggiore è quello dei motoveicoli + 10,4%, con un valore di 17 milioni. Seguono le auto usate per 155 milioni (+4,8%) e i mobili per 107 milioni (+1,6%). Per quanto riguarda gli altri segmenti rilevati dall’Osservatorio Findomestic, in provincia è cresciuta la spesa per gli elettrodomestici (+5,5%), per l’elettronica di consumo (1,5%) e per l’information technology (0,5%). Cala il comparto auto nuove (-7%).

Pesaro e Urbino. Secondo L’Osservatorio Findomestic le famiglie della provincia di Pesaro e Urbino hanno speso in durevoli nel 2018, 399 milioni di euro (+4,3%) con una spesa media per famiglia di 2.606 euro. La provincia è quella che in regione fa registrare il maggior aumento di spesa per famiglia (+4,1%) superiore anche alla media nazionale (1,7%). Per quanto riguarda il comparto veicoli, le auto usate crescono del 7,4% (per una spesa di 107 milioni di euro) mentre le nuove immatricolazioni restano stabili (0,3%) con una spesa di 135 milioni. I motoveicoli registrano la crescita più alta nella regione (39,6%) con una spesa di 21 milioni. Sul fronte ‘casa’, la dinamica positiva dei mobili si attesta all’1,6% per un mercato da 82 milioni e una spesa media per famiglia pari a 533 milioni di euro. L’elettronica di consumo dopo il calo registrato nel 2017 (-8,6%) torna a crescere (1,3%) accompagnata dagli elettrodomestici (4,2%) e dall’information technology (2%).

Ascoli Piceno. In provincia di Ascoli Piceno nel 2018 il valore dei beni durevoli si è attestato a 407 milioni di euro (ovvero 2.566 euro a famiglia), in crescita dell’1,8% rispetto all’anno prima. Dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic sugli acquisti delle famiglie ascolane, emerge un significativo aumento della spesa per le auto usate: 5,8% per 135 milioni totali. Positiva anche la performance dei motoveicoli (+11,3% a quota 9 milioni) mentre la spesa per le auto nuove (-3,5%) segue il trend negativo della regione con consumi per 118 milioni complessivi. I dati del mercato degli elettrodomestici (+4,6%) non si discostano molto da quelli regionali mentre crescono più della media per i mobili (1,9%) per un valore di 89 milioni e una spesa media per famiglia di 563 euro, la più alta delle Marche. In territorio positivo anche information technology (1,3%) ed elettronica di consumo (0,5%).

Macerata. Secondo l’Osservatorio Findomestic nella provincia di Macerata il consumo di beni durevoli nel 2018 ha registrato una performance positiva con un incremento dell’1,8% (per una spesa di 337 milioni di euro) con un investimento medio per famiglia di 2.579 euro. Nel comparto ‘mobilità’ la spesa per le auto nuove cala dell’1,5% mentre per quelle usate cresce del 4,3% per una spesa di 100 milioni di euro. Per i motoveicoli l’incremento è stato invece del 17,5% per un mercato di 8 milioni di euro. Sul fronte ‘casa’, la dinamica positiva dei mobili registra l’incremento di spesa per famiglia più alto nella regione, attestandosi all’1,7% per un investimento di 545 euro in un mercato di 71 milioni di euro (+1,5%). Anche gli elettrodomestici risultano in crescita, (+5,2%), seguito dall’elettronica di consumo (1,2%) e dall’information technology (0,5%).













© Riproduzione riservata