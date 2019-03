Ascoli Piceno, al ''Città delle Stelle'' giornata conclusiva del Festival del Benessere

Domenica 24 Marzo è in programma la giornata conclusiva del “Festival del benessere” che ha preso il via Venerdì 22 Marzo presso il Centro Commerciale "Città delle Stelle". Il programma della manifestazione è ampio ed è stato costruito per attirare l’attenzione sulle molteplici forme di benessere.

Si comincia alle 15:30 con un’ora di Hatha Yoga, una forma di Yoga basato su una serie di esercizi psicofisici, per poi passare al Tai Ji Quan, dalle 16:30 alle 17:30. Dalle 17:30 alle 18:30 laboratorio di Yoga Olistico e, dalle 18:30 alle 20 dimostrazione di Qi Gong, la “respirazione profonda” tanto importante, secondo la medicina cinese, per il riequilibrio psicofisico.

Per tutto il pomeriggio si svolgeranno anche attività di massaggio Tui Na, noto per le sue capacità di ripristinare il flusso di energia vitale del corpo. Tutte le attività del Festival del Benessere sono gratuite ed assistite da tutor ed istruttori.

L’iniziativa ha il patrocinio ed il contributo del Consiglio Regionale delle Marche ed è organizzata dall’Us Acli, Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e da Coop Alleanza 3.0: una “Experience da vivere” dedicata al benessere al Centro Commerciale "Città delle Stelle" di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto voluto da IGD (Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.). Per informazioni si può contattare la Segreteria Organizzativa del Festival al 344/2229927.





