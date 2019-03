Eccellenza Marche, Fabriano-Monticelli 6-0. Gli ascolani retrocedono in Promozione

Diventa ufficiale l'annunciata retrocessione in Promozione del Monticelli. La squadra ascolana resta a quota 5 punti all'ultimo posto in classifica dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Fabriano Cerreto nella 28esima giornata del campionato di Eccellenza Marche. Allo stadio "Mirco Aghetoni" gara senza storia con le reti dei padroni di casa siglate da Guido Galli (poker per l'ex Monticelli), Giuliacci e Gaggiotti. Per i biancazzurri prossimo impegno in programma a Monterocco allo stadio "Tonino Camaioni" contro la Biagio Nazzaro.







TABELLINO

FABRIANO CERRETO-MONTICELLI 6-0

FABRIANO CERRETO: Santini, Baldini, Bartolini, Mariucci, Borgese, Cenerini, Benedetti, Bartoli, Gaggiotti, Giuliacci, Galli. A disposizione: Cesaroni, Morazzini, Berettoni, Stortini, Salciccia, Orfei, Montecchia, Dauti. Allenatore: Tasso

MONTICELLI: Pantaloni, Aliffi, Mancini, Manca, Rago, Fioravanti, Bande, Bruni, Gibellieri, Nicolai, Capriotti. A disposizione: Tazi, Lazzarini, Marini, Caringola, Maselli. Allenatore: De Vico

Arbitro: Borgiani di Pesaro

Reti: 5' Giuliacci, 15' Galli, 16' Gaggiotti, 28' Galli, 57' Galli, 84' Galli





28° TURNO ECCELLENZA MARCHE: CAMERANO-ATLETICO ALMA 3-2, BIAGIO NAZZARO-ATLETICO GALLO 1-1, PORTO SANT'ELPIDIO-FORSEMPRONESE 2-2, MONTEFANO-MARINA 0-0, FABRIANO CERRETO-MONTICELLI 6-0, GROTTAMMARE-PERGOLESE 0-0, URBANIA-PORTORECANATI 3-0, PORTO D'ASCOLI-SASSOFERRATO GENGA 4-1, SAN MARCO SERVIGLIANO-TOLENTINO 0-1





CLASSIFICA

60 TOLENTINO

55 PORTO SANT'ELPIDIO

51 FABRIANO CERRETO

51 URBANIA

40 SASSOFERRATO GENGA

40 ATLETICO GALLO

39 PERGOLESE

38 MARINA

38 PORTO D'ASCOLI

37 FORSEMPRONESE

36 SAN MARCO SERVIGLIANO

36 MONTEFANO

34 GROTTAMMARE

33 CAMERANO

32 ATLETICO ALMA

25 BIAGIO NAZZARO

23 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: TOLENTINO-PORTO SANT'ELPIDIO, MONTICELLI-BIAGIO NAZZARO, ATLETICO GALLO-CAMERANO, PORTORECANATI-FABRIANO CERRETO, FORSEMPRONESE-GROTTAMMARE, ATLETICO ALMA-MONTEFANO, PERGOLESE-PORTO D'ASCOLI, MARINA-SAN MARCO SERVIGLIANO, SASSOFERRATO GENGA-URBANIA





© Riproduzione riservata