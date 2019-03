Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 27 Marzo

Ascoli Piceno

Cieli generalmente nuvolosi nel corso della mattinata come anche nel pomeriggio; nubi sparse nelle ore serali, ma sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia lungo la costa che sui settori interni al mattino e al pomeriggio; nuvolosità diffusa anche in serata e deboli nevicate in Appennino oltre 800 metri di quota.

Nazionale

Giornata di bel tempo al nord Italia con sole prevalente ad ovest, qualche nube in transito ad est. Da segnalare soltanto delle possibili deboli nevicate sulle Alpi di confine centro-orientali fino a quote basse. Tempo stabile al centro Italia con sole prevalente sulle regioni tirreniche salvo qualche nube irregolare in transito. Cieli più nuvolosi in Appennino e tra Marche e Abruzzo ma con isolate precipitazioni solo sulla Maiella, nevose oltre 800-1000 metri di quota. Maltempo con piogge e temporali specie tra la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e Puglia. Neve in Appennino oltre i 1000 metri di quota con accumuli abbondanti sulla Sila, Aspromonte e Etna oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





