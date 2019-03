Monteprandone, consegnata a Francesco Giorgi una benemerenza civica

''Chiunque salva una vita, salva il mondo interno. Francesco, tu con questo gesto di umanità, hai salvato il mondo intero. Grazie per il tuo esempio”: parafrasando una frase tratta dal Talmud, il sindaco Stefano Stracci, durante una breve cerimonia, tenutasi giovedì 28 marzo, nella sala Consiliare di piazza dell’Aquila, ha conferito una Benemerenza Civica al monteprandonese Francesco Giorgi.



Persona impegnata nel mondo del volontariato socio-sanitario, attualmente in servizio nella Croce Gialla di Monsampolo del Tronto, Francesco Giorgi ha soccorso e salvato la vita a Fernando Capriotti durante un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 16 gennaio in via San Giacomo.

Giorgi si è trovato sul luogo dello scontro tra due auto pochi minuti dopo che si è verificato ed, accertate le condizioni critiche del ferito, è prontamente intervenuto in soccorso praticandogli un massaggio cardiaco, prima dell’arrivo dei sanitari della Croce Rossa e del successivo trasporto in eliambulanza all’Ospedale di Ancona.

“Se non ci fosse stato l’intervento del sig. Giorgi, le condizioni del sig. Capriotti sarebbero divenute irreversibili rendendo inutile qualsiasi altro soccorso – ha dichiarato il sindaco Stracci - per questo il Consiglio Comunale, con un piccolo ma concreto gesto, vuole esprimere la riconoscenza di tutta la cittadinanza ad un nostro concittadino che, con un non comune spirito di abnegazione, supportato da eccezionale autocontrollo ed imprescindibili capacità personali di pronto intervento, ha letteralmente salvato la vita di un uomo”.

La cerimonia è stata anche occasione per Capriotti, intervenuto insieme alla famiglia, di ringraziare con un lungo abbraccio l’uomo che gli ha salvato la vita. Accompagnato dal Presidente del Consiglio Loredana Amabili, Stracci ha consegnato a Giorgi la pergamena su cui è stata incisa la motivazione del riconoscimento: da sempre impegnato nel mondo del volontariato, con tempestività e senza esitazione alcuna, ha soccorso un uomo rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. Splendido esempio di altruismo e di un non comune senso di umanità.