Ascoli Piceno: ''Salute in cammino'', visita gratuita al Museo della ceramica

Domenica 31 Marzo, in occasione della “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”, è in programma un nuovo appuntamento con la quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.

E’ infatti in programma (partenza da Piazza Arringo alle ore 9:30) l’iniziativa “Salute in cammino – I luoghi della ceramica”, camminata culturale per le vie del centro storico che comprende anche una visita guidata gratuita al Museo dell’arte della ceramica in Piazza San Tommaso.

“Ripercorreremo – dice la guida turistica Valentina Carradori – la storia della maiolica ascolana dalle origini alle fabbriche più recenti e poi attraverseremo un percorso, all’interno del centro storico, sui luoghi più insoliti che hanno fatto grande ed importante questa eccellenza ascolana”.

Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Ascoli Piceno (all’interno della manifestazione “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”), Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0.

La partecipazione è gratuita. Informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it





