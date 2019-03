San Benedetto del Tronto, Carabinieri al Liceo Classico per parlare di beni culturali

Nella giornata di ieri, al Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, nell’ambito del progetto “Tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali”, hanno incontrato gli studenti delle classi terze e quarte del prestigioso Istituto.

L’incontro, oltre ad illustrare l’attività che l’Arma dei Carabinieri svolge in via esclusiva nell’ambito della tutela dell’immenso patrimonio artistico, archeologico e culturale della Nazione, ha avuto come scopo l’avvicinare gli studenti che hanno partecipato con molto interesse con domande e approfondite riflessioni, ai temi della legalità nell’ambito della civile convivenza.

Particolare interesse è stato posto sui compiti e le funzioni svolte dai Carabinieri sul territorio e sull’importante e minuziosa attività di recupero delle opere d’arte che si trovavano negli edifici colpiti dal recente sisma nelle Marche che, senza il lavoro prezioso dei Carabinieri, sarebbero probabilmente andate perdute per sempre.





