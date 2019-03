Eccellenza Marche: Monticelli-Biagio Nazzaro 0-5, pomeriggio opaco per i giovani di De Vico

Il giovane Monticelli di mister De Vico deve archiviare la 25esima sconfitta stagionale nel match interno contro la Biagio Nazzaro valevole per la 29esima giornata di Eccellenza Marche. Allo stadio "Tonino Camaioni" di Ascoli Piceno, dopo il minuto di raccoglimento in memoria dell'ex arbitro Romeo Giannoni, gli ospiti passano in vantaggio alla mezzora con Priorelli che sfrutta una leggerezza della retroguardia biancazzurra. Ad inizio ripresa ancora Priorelli sigla la personale doppietta e poi tocca subito dopo a Rosssini calare il tris. Al 76' è il centravanti Cavaliere a realizzare il gol del 4-0, poi nel finale ci pensa il neoentrato Parasecoli a mettere a segno la rete del definitivo 5-0 a favore della squadra di Gianangeli. Nelle file ascolane da segnalare il rientro dai rispettivi infortuni del difensore classe 1996 Vallorani (protagonista di importanti stagioni in Serie D con la maglia del Monticelli) e dell'attaccante classe 1999 Cocci. Unico ammonito del match il difensore della Biagio Nazzaro Santini, al 70'. La squadra di De Vico, già aritmeticamente retrocessa nel campionato di Promozione, sarà di scena nel prossimo turno a Porto d'Ascoli.





TABELLINO

MONTICELLI-BIAGIO NAZZARO 0-5

MONTICELLI: Cannella, Mariotti, Vespa (54' Capriotti), Tazi, Mancini, Vallorani (63' Marini), Aliffi, Bruni, Folchi (59' Cocci), Lazzarini (28' Nicolai), Gibellieri (75' Maselli). A disposizione: Pantaloni, Fioravanti, Tonno, Pompei. Allenatore: De Vico

BIAGIO NAZZARO: Giovagnoli, Santoni (73' Gregorini), Brega (89' Maggi), Rossini, Savini, Cecchetti, Giovannini, Anconetani, Cavaliere (78' Parasecoli), Priorelli (59' Remedi), Pieralisi. A disposizione: Bolletta, Di Sabato, La Forgia, Moretti, Paialunga. Allenatore: Gianangeli

Arbitro: Alice Gagliari di San Benedetto del Tronto

Reti: 30' Priorelli, 55' Priorelli, 57' Rossini, 76' Cavaliere, 90' Parasecoli





