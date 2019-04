Ascoli Piceno, oltre 80 partecipanti per la camminata dedicata alla ceramica

Più di 80 persone hanno partecipato alla seconda tappa della quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.



In occasione della “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”, infatti, sono stati tanti i cittadini di ogni che hanno partecipata ad una lunga camminata nel centro storico (durata quasi tre ore) che ha fatto conoscere la storia delle ceramica ascolana ed i luoghi ad essa collegati come il Museo di Piazza San Tommaso, come il giardino comunale di via dei fiori, come Piazza Cecco d‘Ascoli, come il negozio “Maiolica viva” di Piazza Sant’Agostino e come il Palazzetto Longobardo.

Il percorso, appositamente predisposto dalla guida turistica Valentina Carradori, è stato particolarmente interessante ed ha fatto conoscere ai numerosi partecipanti (tra cui anche stranieri ed un gruppo di abruzzesi) lo splendido centro storico della città.

Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Comune di Ascoli Piceno (all’interno della manifestazione “Settimana della famiglia 2019 – AP Family”), Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 aprile con la visita al Museo Marcucci di Ascoli Piceno. La partecipazione ai vari eventi è gratuita. Per informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it.





© Riproduzione riservata