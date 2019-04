Padova-Ascoli, dato definitivo dei tifosi bianconeri nel Settore Ospiti dello stadio ''Euganeo''

L'Ascoli potrà far leva sull'incitamento di un buon numero di tifosi nel match contro il Padova in programma domani sera alle ore 21 allo stadio "Euganeo" per la 31esima giornata del campionato di Serie B 2018/2019.

Alla chiusura ufficiale della prevendita alle ore 19 di oggi, infatti, sono 140 i biglietti acquistati dai sostenitori bianconeri per il Settore Ospiti dell'impianto veneto.



CLICCA QUI PER DICHIARAZIONI PULCINELLI ALLA VIGILIA DI PADOVA-ASCOLI









© Riproduzione riservata