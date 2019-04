Ascoli Piceno, dal 2 Aprile la riscossione dei contributi libri di testo

Da martedì 2 Aprile 2019 possono essere riscossi i contributi erogati dalla Regione Marche per l'acquisto dei libri di testo dell'anno scolastico 2018/2019. Per la riscossione è necessario presentarsi presso gli sportelli delle filiali dell’Istituto UNICREDIT SpA di Ascoli Piceno (Piazza Roma e Viale Indipendenza vicino alla stazione) muniti di un valido documento di riconoscimento e del tesserino del codice fiscale.



Si fa presente inoltre che è stato pubblicato dal Comune di Ascoli Piceno l’avviso relativo alla proroga del termine per la trasmissione in Regione degli elenchi dei beneficiari delle Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.A.; lo studente, o, se minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

Le modalità e i tempi per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio saranno successivamente indicati dal MIUR e comunicati con apposito avviso. L’importo unitario delle borse di studio è di 200,00 euro. Possono fare domanda studentesse e studenti iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 agli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado (o, qualora minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di Ascoli Piceno, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2018) non sia superiore a € 10.632,94. Le domande, corredate dalla copia dell’attestazione ISEE, dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito modello Allegato A/1 (disponibile sul sito www.comune.ap.it o presso il Servizio Pubblica Istruzione, c.so Mazzini, 90) e dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 Maggio 2019.