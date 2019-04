Giornata dell’Autismo, in blu le sedi dei Vigili del Fuoco a San Benedetto ed Ascoli

Martedì 2 Aprile si svolgerà la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, manifestazione indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007, a cui i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno parteciperanno con un iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza inclusiva e della gestione dell’emergenza in presenza di persone in condizioni di disabilità.



Le facciate delle caserme dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto del Tronto, nella notte tra l’1 ed il 2 aprile, saranno illuminate di blu, perché questo è il colore che rappresenta l’Autismo.

Il personale del Comando Piceno, con il suo Comandante Paolo Mariantoni, è gia impegnato nello sviluppo di un percorso di reciproca formazione/informazione tra i vigili del fuoco, le persone con disabilità e le loro famiglie, sul tema della sicurezza.

Tale percorso si sviluppa in collaborazione con la rete di Emergenza e Fragilità che da anni coinvolge le associazioni del territorio su iniziative connesse con la sicurezza inclusiva ed, in particolare per l’autismo, con A.N.G.S.A Marche ( Associazione Genitori Soggetti Autistici) di cui è referente provinciale Debora Coradazzi.

Sul tema della sicurezza e del soccorso delle persone con autismo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato il “Persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) in emergenza. Vademecum per il soccorritore”





