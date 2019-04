Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 2 Aprile

Ascoli Piceno

Molte nubi nella mattinata, ma con tempo stabile; deboli piogge attese al pomeriggio in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

Marche

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente nuvolosi su tutti i settori; deboli piogge sparse al pomeriggio su gran parte del territorio, più asciutta la costa centro meridionale. Locali fenomeni in serata sulle aree centrali e settentrionali, asciutto altrove.

Nazionale

Forte maltempo in arrivo al nord Italia durante la seconda parte della giornata con i fenomeni più intensi su Alpi, Prealpi, alte pianure e Liguria. Molte nubi fin dal mattino su tutte le regioni e quota neve in calo sulle Alpi dai 1500-1800 metri ai 1300-1500 metri in nottata. Molte nubi in transito anche al centro Italia ma con precipitazioni deboli o di moderata intensità specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Tempo più stabile in Abruzzo e nelle Marche specie sul settore costiero. Tempo instabile anche al Sud Italia con piogge sparse sul settore peninsulare specialmente durante le ore centrali della giornata, maggiori schiarite sulle isole maggiori.

Temperature in calo su tutta la penisola, in aumento sulle isole maggiori.





