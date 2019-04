Ascoli Calcio: Tosti, Clerici, Perpepaj e Cosentino a Monterocco per “Carovana dello Sport integrato”

Questa mattina, presso il Palazzetto dello Sport “Ezio Galosi” di Monterocco, si è svolta la manifestazione "Carovana dello sport integrato", il più grande progetto nazionale promosso dallo CSEN che fa viaggiare per 40 giorni 72 atleti diversamente abili e non in ogni regione italiana per promuovere l'integrazione attraverso lo sport.

Ascoli Piceno è stata scelta come ottava tappa nazionale, l'unica nelle Marche, con il Palazzetto dello Sport di Monterocco che ha fatto da cornice alla disputa di una partita di calcio integrato fra i ragazzi della Carovana e gli alunni dell’Istituto “C. Ulpiani”. L'Ascoli Calcio non ha fatto mancare la propria partecipazione alla manifestazione, patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica come premio di rappresentanza: a presenziare alla partita sono stati il presidente Giuliano Tosti e i calciatori della Primavera bianconera Denis Perpepaj, Nicolò Clerici e Maurizio Cosentino.

Il presidente Tosti ha consegnato al Presidente Provinciale C.S.E.N. Ugo Spicocchi la maglia bianconera dedicata all'evento.





