Monteprandone: Piano asfalti, si riqualifica Via Pascoli. Buoni casa, al via le domande

L’Amministrazione Comunale di Monteprandone ha dato il via ad un articolato programma di risanamento di manti stradali, marciapiedi e segnaletica in diverse vie del territorio che presentano ampi tratti dissestati.



Nelle scorse settimane si è intervenuti in via San Giovanni Da Capestrano, dove si sta attendendo che la posa dell’asfalto sia definitiva e successivamente si provvederà all’installazione della segnaletica. In questi giorni l’impresa Giobbi srl di Monsampolo del Tronto che si è aggiudicata la gara, sta intervenendo in via Pascoli. Oltre alla riqualificazione del manto stradale e dell’incrocio con la via Salaria, in via Pascoli verranno effettuati anche alcuni interventi atti a migliorare la fruibilità del marciapiede lato nord dell’adiacente via Salaria, nonché del marciapiede lato ovest di Via Saba. Verrà realizzata anche una nuova segnaletica orizzontale e verticale, prevedendo tra l’altro il senso unico di percorrenza da ovest ad est del tratto est della via, nonché nuovi stalli per parcheggi posti in lungo sul lato nord del medesimo tratto.

“Siamo partiti grazie alla temperatura finalmente favorevole – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Fernando Gabrielli – come noto, infatti, i lavori di asfaltatura vengono svolti con temperature relativamente alte per garantire un’efficace posa del materiale. L’azione manutentiva ha un valore complessivo di 140.000 euro. Nelle prossime settimane gli interventi si estenderanno anche alle vie delle Rose, XXV Aprile e Fermi”.

Il Comune di Monteprandone informa, inoltre, che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto della prima abitazione i cosiddetti buoni casa, previsti dal Piano regionale di edilizia residenziale. I fondi, stanziati dalla Regione Marche, ammontano ad 2 milioni di euro e verranno utilizzati per la concessione di n. 80 buoni casa da 25.000 euro ciascuno. Possono fare richiesta famiglie, anche composte da una sola persona e altre formazioni sociali come unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. Le domande, in regola con la legge sul bollo e redatte su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali o sul sito www.monteprandone.gov.it, dovranno pervenire al Comune di Monteprandone entro e non oltre il 17 maggio 2019 secondo le modalità previste nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.

“Come gli interventi di sostegno alla locazione, previsti da un fondo nazionale e integrati con risorse comunali – spiega l’assessore all’integrazione sociale ed emergenza abitativa Stefania Grelli -. Tali misure stanziate dalla Regione Marche sono strumenti in grado di consentire ad una fascia sempre più ampia di persone e famiglie di accedere ad uno dei diritti essenziali alla persona, il diritto alla casa”.





