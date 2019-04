Quarta Categoria FIGC, altri tre punti per la Stella del Mare nelle gare a Pescara

Sono state disputate a Pescara la settima e l ottava giornata di campionato di “Quarta Categoria FIGC” Abruzzo (categoria di calcio a 7 riservata ad atleti “for special”). In questa tappa la Stella del Mare si è presentata con quasi tutti i suoi effettivi (assenti solo De Signoribus e Filipponi) conquistando altri 3 punti utili alla classifica, frutto di una vittoria su due gare ufficiali disputate. La formazione sambenedettese “IV Categoria for special” è nata grazie alla collaborazione con il centro diurno “Il Sollievo” e il DSM (dipartimento di salute mentale) di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.



Nella prima gara i giallo-oro allenati da Walter Filippone hanno battuto nettamente sul campo la formazione degli Squali Pescara. Il risultato finale di 3-2 potrebbe trarre in inganno invece, i ragazzi rivieraschi hanno dominato per tutta la gara gli avversari con tanti goal mancati solo per un soffio. Le reti sono state realizzate da da Stefan Lala e Cinciripini. Ottima la prova offerta da entrambi in gran spolvero. Inoltre va sottolineato il contributo fatto sempre di tanta sostanza da parte di Fratta e Angelini.

Nella seconda gara in programma contro il Lanciano, seconda in classifica generale, la partita è stata ben diversa ma comunque sempre ben giocata e molto equilibrata fino alla fine. Il primo goal lo mette a segno il Lanciano a causa di un grave errore della difesa sambenedettese. Poi ci pensa Cinciripini a rimettere il risultato in parità con un bel tiro dalla distanza che si insacca a fil di palo. Nel secondo tempo la gara non è stata bella, quasi bloccata da entrambe le squadre per paura di perdere e il goal della vittoria arriva quasi per caso per il Lanciano. Alex sul finale ci prova con un gran tiro che però si stampa sulla traversa e la gara termina 2-1 per La Rondine Lanciano che consolida il secondo posto in classifica, dietro Teramo Calcio “for special”.

“Sono contento –commenta mister Walter Filippone - perché oggi abbiamo disputato due buone partite. I ragazzi sono migliorati molto da inizio anno e questa è la cosa più importante. Inoltre si dimostrano sempre sportivi sia che si vinca o che si perda e pwer questo motivo va fatto loro un plauso particolare. Come società, infatti, teniamo particolarmente al fair play. Un elogio particolare va al capitano Katia rientrata in gruppo dopo un periodo di inattività e a D’Angelo per essere rimasto in campo fino alla fine con un dolore al tallone. Ora il nostro obiettivo sarà quello di agguantare il Pescara attualmente terzo in classifica”.

“Con piacere –dice lo sponsor Marco Speca- ho voluto contribuire a questo progetto. Nella vita tutti noi abbiamo degli alti e dei bassi e questi ragazzi meritano di essere aiutati. Lo sport può fare tanto ed io spero di poter venire a vedere presto una gara ufficiale”.

Per chi può essere interessato a far parte di una delle diverse squadre della “Stella del Mare” ognuna legata ad un diverso progetto sociale (Quarta Categoria FIGC; Quinta Categoria FIGC; Sesta Categoria FIGC) le porte sono sempre aperte... lo sport può fare miracoli... vieni a giocare con noi: www.stelladelmare.org

Stella del Mare - IV Categoria: Neroni; Angelini; Ciarrocchi; D’Angelo; Fratta; Lilli; Cinciripini; Sciamanna; Stefan; Indisponibili : Filipponi; De Signoribus. All. Walter Filippone

QUARTA CATEGORIA FIGC – Abruzzo

7° Giornata

Stella del Mare SBT – Squali Pescara 3-2

Pescara Calcio FS – Rondine Lanciano 1-3

Teramo Calcio FS - Fidelfia Giulianova 7-1

8° Giornata

Stella del Mare SBT – Rondine Lanciano 1-2

Squali Pescara - Teramo FS 0-6

Pescara Calcio FS – Fidelfia Giulianova 5-0

CLASSIFICA

Teramo Calcio FS … 24 punti

Rondine (Lanciano) … 18 punti

Pescara Calcio FS … 15 punti

Stella del Mare (SBT) … 9 punti

Filadelfia (Giulianova) … 6 punti

Squali Pescara … 0 punti





