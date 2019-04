Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 4 Aprile

Ascoli Piceno

Tempo stabile nella mattinata con qualche nube sparsa mentre piogge sparse sono attese nel pomeriggio. In serata non si escludono locali temporali prima che il tempo vada a migliorare nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

Marche

Tempo stabile al mattino su gran parte del territorio con nuvolosità irregolare e solo locali piogge sui settori appenninici; tempo in peggioramento nel pomeriggio, con acquazzoni sparsi e possibili temporali in Appennino. In serata maltempo su tutta la regione prima che i fenomeni tendano ad esaurirsi dalla notte.

Nazionale

Maltempo al Nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio specie su Liguria, Alpi e Prealpi. Neve sui rilievi anche abbondante oltre i 1100-1300 metri, migliora solo dalla serata ad iniziare da Ovest. Giornata all'insegna degli acquazzoni e dei temporali intensi al Centro Italia con il maltempo che interesserà al mattino il Tirreno per poi espandersi alle zone interne e verso l'Adriatico in serata. Fenomeni in esaurimento dalla notte con nubi sparse. Piogge sparse e acquazzoni sulle regioni meridionali, con fenomeni localmente intensi specie sulla Sicilia e sulla Calabria nelle ore diurne. Maltempo poi sui settori tirrenici sia serata che in nottata, tempo più asciutto solo sulla Sardegna.

Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





