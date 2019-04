Unione Sportiva Acli Marche e Asd Agor Art, a San Benedetto corso gratuito di zumba

Lo zumba è un metodo di allenamento adatto a tonificare tutto il corpo al ritmo di musica latina: si basa su un programma che alterna sessioni a ritmi lenti con sessioni a ritmi più veloci, e spesso combinandoli insieme. Si tratta di una utile attività per tenersi in forma e fare movimento, un farmaco naturale per prevenire l’insorgere di varie patologie. Oltre a modellare il nostro corpo, lo zumba apporta benefici all'apparato cardio-vascolare, grazie principalmente all'alternarsi dei ritmi musicali: ad ogni cambio di ritmo, infatti, corrisponde un cambio del ritmo cardiaco. Chi non soffre di patologie cardio- vascolari può usufruire di questo allenamento che stimolerà la risposta cardiaca favorendo anche la perdita di peso. Inoltre, lo zumba apporta all'organismo tutti i benefici di un allenamento cardiovascolare, quindi: aumenta la resistenza, migliorando anche il respiro, accresce la densità ossea, prevenendo malattie come l'osteoporosi, abbassa la pressione sanguigna, ottimo quindi per chi soffre di ipertensione, aumenta il tono muscolare diminuendo, invece, il grasso corporeo. I movimenti dei balli latini, poi, aiutano ad eliminare lo stress.

Proprio per questo U.S. Acli Marche e Asd Agor Art hanno organizzato a San Benedetto del Tronto un corso gratuito di zumba che rientra nel quadro delle attività di promozione dell’attività fisica per cittadini di ogni età, realizzato a seguito della stipula di un protocollo d’intesa con la Regione Marche in applicazione del Piano regionale della prevenzione.

Il corso si svolge ogni giovedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 presso la palestra del Liceo Classico in viale De Gasperi.Per la partecipazione si possono contattare i seguenti recapiti: telefono 3335277426, mail saronza.sirocchi@libero.it). Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.usaclimarche.com oppure sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Zumba Colors.





