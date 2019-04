San Benedetto, il 6 aprile si celebrano la giornata mondiale dell’attività fisica

Sabato 6 aprile (ore 9,30 partenza dal Centro commerciale Porto Grande”) è in programma “Una città in movimento”, iniziativa gratuita di promozione della salute dei cittadini, attraverso una camminata di un’ora circa, in occasione di due importanti ricorrenze.



Proprio sabato 6 aprile, infatti, è la Giornata mondiale dell’attività fisica, ed il messaggio che l’Organizzazione mondiale della sanità vuole diffondere è “una vita attiva: elisir di lunga vita”. La Giornata mondiale dell'attività fisica, da diversi anni promossa da Agita São Paulo, nonché dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è nata con l'intento di sensibilizzare la popolazione mondiale sulla necessità di essere più attivi nella vita di tutti i giorni: secondo l'OMS, infatti, 1 adulto su 4 non è sufficientemente attivo.

La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, invece, è stata indetta dall’Onu per ricordare l’inaugurazione, nel 1896, dei primi giochi olimpici dell’era moderna, ad Atene, i primi giochi olimpici, grazie al contributo di Pierre De Coubertin. La finalità è quella di esaltare il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, unire le persone e promuovere una cultura di pace. Ogni giorno, infatti nel mondo, le organizzazioni e gli individui utilizzano lo sport come strumento per migliorare l’istruzione e la salute, per promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere. Il Comitato Internazionale Olimpico approva questa iniziativa in quanto valorizza il ruolo delle organizzazioni sportive nel cambiamento sociale e nello sviluppo umano.

La camminata di sabato 6 aprile è aperta a cittadini di ogni età ed è finalizzata a promuovere stili di vita corretti che sono importanti per contrastare l’insorgere di varie patologie. Al termine della camminata ci sarà un incontro con la dottoressa Sonia Bolognesi, nutrizionista, per parlare di corretta alimentazione.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Ulteriori informazioni si possono ottenere attraverso la consultazione del sito www.usaclimarche.com o della pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.