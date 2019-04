Ascoli Piceno: ''Camminata dei musei'', nuova tappa “Sulle orme del venerabile Marcucci”

“Sulle orme del venerabile Marcucci”. E’ questo il titolo di una nuova tappa della quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.

Domenica 14 aprile, infatti, si svolgerà una nuova iniziativa di conoscenza del territorio abbinata alla promozione dell’attività fisica. Alle 9,30, con partenza da Piazza Arringo, prenderà il via una nuova camminata tra le vie del centro storico che si concluderà con la visita gratuita al Museo Francesco Antonio Marcucci in via San Giacomo.

Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Associazione Hozho, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0. La partecipazione ai vari eventi è gratuita. Per informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it.





