Unione Sportiva Acli: yoga fa bene alla salute, appuntamenti a San Benedetto e Monsampolo

Aumentano sempre di più gli studi scientifici che evidenziano i benefici per la salute dei cittadini a seguito della pratica dello yoga.

Nell’ultimo congresso dell’American Heart Association è stato presentato lo studio “Yoga ca - retrial” che ha esaminato 3900 pazienti con recente infarto. Un gruppo è stato sottoposto a riabilitazione tradizionale ed un altro ad un programma basato sullo yoga. Quest’ultima pratica sembra avere numerose caratteristiche utili nel post infarto. La meditazione aiuta nel controllo del respiro e riduce lo stress. Lo yoga, inoltre, come hanno rilevato i ricercatori della Public health foundation of India di New Delhi, insegna posizioni fisiche adatte a migliorare la forza.

Il risultato dello studio è che tra i due trattamenti post infarto non ci sono state differenze significative. Nel gruppo yoga, però, si è documentata una migliore qualità della vita ed un ritorno significativamente più precoce alle normali attività.

L’Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e Teatro delle foglie, organizza due corsi di yoga che andranno avanti fino al 27 settembre.

A San Benedetto del Tronto i corsi si tengono presso il Palariviera il martedì ed il venerdì alle ore 21 ed il giovedì alle ore 19. La quota di iscrizione e di partecipazione è fissata in euro 20,00, con riduzione per soci Coop Alleanza 3.0 a 15 (convenzione valida anche per un familiare del socio Coop).

A Stella di Monsampolo, i corsi si tengono presso la sede della Bocciofila Spazio Stelle in Piazza Bachelet il lunedì alle 9 ed il venerdì alle 19 (il costo è lo stesso).

Nei mesi di giugno, luglio ed agosto i corsi si svolgeranno in strutture all’aperto, il calendario delle lezioni sarà comunicato successivamente.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

