Giornate mondiali dell'attività fisica e dello sport, due iniziative a San Benedetto

In occasione della Giornata mondiale dell’attività fisica e della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace è in programma per Sabato 6 Aprile (ore 9,30 partenza dal Centro Commerciale "Porto Grande”) una camminata della durata di un’ora realizzata all’interno del progetto “Una città in movimento”.

L’iniziativa è aperta a cittadini di ogni età ed è finalizzata a promuovere stili di vita corretti che sono importanti per contrastare l’insorgere di varie patologie.

L’Organizzazione mondiale della sanità da anni ha avviato una vera e propria battaglia contro stili di vita non corretti ed invita i cittadini a praticare attività fisica.

Ad esempio vari studi scientifici hanno evidenziato che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte e la più onerosa voce di spesa sanitaria a livello mondiale. L’attività fisica rappresenta un’arma efficace da sfruttare proprio contro l’insorgenza di tale tipo di patologia.

Ma non basta fare attività fisica, occorre intervenire anche sull’alimentazione e infatti al termine della camminata ci sarà un incontro con la dottoressa Sonia Bolognesi, nutrizionista, per parlare di proprio di corretta alimentazione.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Ulteriori informazioni si possono ottenere attraverso la consultazione del sito www.usaclimarche.com o della pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





