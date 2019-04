Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il fine settimana. Si parte col sole, poi...

Ascoli

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella giornata di sabato, nubi sparse anche in serata. Cieli generalmente nuvolosi nella mattinata di domenica, piogge a partire dal pomeriggio e poi anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Marche

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno al mattino, mentre a partire dal pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando fino alle ore serali, ma senza fenomeni di rilievo. Nubi compatte nella mattinata di domenica, piogge a partire dalle ore pomeridiane ed estese poi alla serata su tutta la regione.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti sparsi anche compatti alternati a qualche schiarita. Possibili acquazzoni solo al pomeriggio sulle Alpi orientali e dalla serata su Piemonte e Liguria con neve fino a 1200 metri. Sole prevalente al mattino al Centro, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, mentre al pomeriggio la nuvolosità andrà man mano aumentando ma senza fenomeni. Tempo stabile anche in serata e in nottata salvo qualche pioggia sul basso Lazio. Tempo localmente instabile al Sud Italia, con piogge sparse al mattino tra Sicilia e Calabria e dal pomeriggio anche su Basilicata, Campania e Sardegna. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni anche intensi salvo tempo più asciutto tra Molise e Puglia.

Temperature minime stazionarie o in calo, massime invece in aumento.





