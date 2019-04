Unione Sportiva Acli Marche, doppio appuntamento domenicale ad Ascoli Piceno

Domenica 7 Aprile doppio appuntamento con l’U.S. Acli in città. Alle 15,30 (in Piazza Arringo davanti alla cattedrale), nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” e della “Settimana della famiglia – AP Family 2019” si svolgerà l’iniziativa “Camminata per Niccolò IV”. Nel corso della manifestazione l’attenzione sarà rivolta al primo pontefice dell’ordine dei francescani e unico papa nato in città. In caso di maltempo la manifestazione sarà lo stesso effettuata con un percorso all’interno delle chiese del centro storico. La partecipazione è gratuita. Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure il sito www.usaclimarche.com.

Alle 16, invece, è prevista una nuova tappa del Campionato provinciale singolo che si giocherà presso il Circolo Ricreativo Monticelli in largo dei tigli 1 (dietro al supermercato Tigre). Il torneo si svolgerà in 4 turni: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate. Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al referente di gara Pier Luigi (telefono 3357548616).





