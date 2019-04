Serie B 32° turno: il Benevento passa a Perugia, successi preziosi per Cittadella e Foggia

Tre successi casalinghi di Carpi, Cittaella e Foggia ed una pirotecnica vittoria esterna del Benevento a Perugia nelle gare del Sabato della 32esima giornata del campionato di Serie B.

Perugia-Benevento 2-4

Tantissimi gol e grandi emozioni al "Curi" per Perugia-Benevento. A passare in vantaggio è il Benevento con un rigore realizzato da Viola al 7 minuto. Veemente la reazione dei padroni di casa che tra il 9′ e il 13′ ribaltano la situazione con Han e Sadiq. Ma non è finita qui. 5 minuti dopo Caldirola riporta il punteggio in parità. Prima dell’intervallo il gol di Coda riporta avanti i sanniti. Nella ripresa i ragazzi di Nesta si gettano in avanti per provare a recuperare lo svantaggio ma è il Benevento a segnare il gol del 4-2 ancora con Viola, freddo dal dischetto a battere Gabriel al 73′. Nel finale il forcing perugino non da frutti e la squadra di Bucchi esce dal "Curi" col bottino grosso.

Carpi-Padova 2-1

Il Carpi si regala una speranza e torna al successo dopo 5 gare mettendo la freccia sul Padova, ora ultimo. La squadra di Castori invece sale a -5 dalla zona playout. Il Padova trova il varco in avvio quando Mbakogu supera Sabbione e batte Piscitelli in diagonale. Poco dopo il 2-0 di Baraye viene annullato per un fallo di Mbakogu, ma ancora Mbakogu (applaudito dai suoi ex tifosi prima della gara come Lollo) grazia il Carpi davanti a Piscitelli. La squadra di Castori si vede solo al 27′, quando Arrighini impegna Minelli di testa e sul tap in non ci arrivano nè Concas nè Di Noia. Il 2-0 sembra fatto al 37′: Pulzetti calcia a giro dal limite, ma Piscitelli salva con una prodezza e sul corner Cappelletti da due passi colpisce di testa ma non trova la via della rete. Prima del riposo Concas con una saetta sotto il sette trova il pari. Nella ripresa è ancora protagonista Piscitelli che nel primo quarto d’ora è decisivo su Mbakogu lanciato a rete, Pulzetti e poi da due passi su Baraye. Al 33′ Pasciuti ruba palla a Pulzetti e scambia con Arrighini che trafigge Minelli in uscita. Centurioni mette dentro le 4 punte (Bonazzoli e Clemenza) ma l’assalto veneto non porta effetti e il Carpi festeggia il successo.

Cittadella-Livorno 4-0

Poker di reti del Cittadella che supera il Livorno e rientra in piena zona play-off. Cittadella travolgente sin dall’inizio, sfiora il gol un paio di volte e poi Schenetti colpisce un palo clamoroso. Lo stesso Schenetti sfiora la traversa alla mezzora con un tiro dal limite. Il risultato si sblocca al 38′ grazie a Finotto che raccoglie un assist di tacco di Settembrini. L’unica replica del Livorno è di Di Gennaro che prende in pieno la traversa dopo una mischia. La ripresa si apre allo stesso modo, con i padroni di casa alla ricerca del raddoppio che arriva all’11’ con lo scatenato Schenetti che infila dopo un batti e ribatti in area. Moncini un minuto dopo mette al sicuro il risultato con deviazione vincente su assist del solito Schenetti. Nel finale arriva anche il quarto gol realizzato su rigore da Moncini.

Foggia-Spezia 1-0

Dopo un mese il Foggia torna a vincere allo Zaccheria e vede in rialzo le quotazioni in zona salvezza. A decidere il match è Iemmello nel finale di gara (84′) che appoggia in rete il cross di Gerbo. Dopo un rimo tempo molto equilibrato, la gara si ravviva nella ripresa. Deli (2′) fallisce la realizzazione a due passi da Lamanna. Il Foggia comunque serra le fila e spinge con maggiore incisività pur senza sfondare il muro ligure, con i ragazzi di Marino ben messi in campo e pronti a ripartire in velocità. Grassadonia si gioca il tutto per tutto ed inserisce Iemmello e Cicerelli nell’ultima parte di gara. La mossa si rivela vincente perchè Iemmello regala i tre punti che consentono ai rossoneri di rientrare nei giochi per la salvezza.





32° TURNO SERIE B: PROSSIMO TURNO: BRESCIA-VENEZIA 2-0, CITTADELLA-LIVORNO 4-0, FOGGIA-SPEZIA 1-0, CARPI-PADOVA 2-1, PERUGIA-BENEVENTO 2-4, CREMONESE-LECCE, ASCOLI-PESCARA, COSENZA-CROTONE, PALERMO-VERONA (riposa SALERNITANA)

CLASSIFICA

57 BRESCIA

54 LECCE

50 PALERMO

50 BENEVENTO

48 VERONA

48 PESCARA

45 CITTADELLA

44 PERUGIA

43 SPEZIA

36 ASCOLI

35 SALERNITANA

35 COSENZA

35 CREMONESE

33 CROTONE

30 LIVORNO

30 VENEZIA

30 FOGGIA*

25 CARPI

24 PADOVA

*Foggia 6 punti di penalizzazione

in corsivo le squadre che hanno già riposato





PROSSIMO TURNO: PESCARA-PERUGIA, SALERNITANA-CITTADELLA, CROTONE-CREMONESE, LECCE-CARPI, VENEZIA-FOGGIA, PADOVA-COSENZA, SPEZIA-ASCOLI, BENEVENTO-PALERMO, LIVORNO-BRESCIA (riposa VERONA)





