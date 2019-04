Eccellenza Marche: Porto d'Ascoli-Monticelli 5-0, altro pomeriggio difficile per i biancazzurri

Il Monticelli, già retrocesso aritmeticamente in Promozione, non riesce a trovare i primi punti di un girone di ritorno in cui la dirigenza biancazzurra ha deciso di puntare esclusivamente sui giovani del vivaio. La squadra di De Vico, infatti, è stata sconfitta anche oggi pomeriggio dal Porto d'Ascoli allo stadio "Marcello Ciarrocchi" nel match valevole per la 30esima giornata del campionato di Eccellenza Marche. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 5-0 grazie alla doppietta di Valentini (a cavallo tra primo e secondo tempo) ed alla reti nella ripresa di Sensi, Liberati e Verdesi. Restano così 5 i punti in classifica della giovane compagine ascolana in vista del prossimo impegno interno contro l'Urbania.





TABELLINO

PORTO D'ASCOLI-MONTICELLI 5-0

PORTO D'ASCOLI: Di Nardo, Verdesi, Trawally, Gabrielli, Lanzano, Sensi, Leopardi, Schiavi, De Vecchis, Valentini, Liberati. A disposizione: Verissimo, Tassotti, Vannicola, Romagnoli, Cocciò, Ciotti, Alighieri, Di Marco, Gaeta. Allenatore: Alfonsi

MONTICELLI: Cannella, Mancini, Pompei, Vallorani, Marini, Fioravanti, Desideri, Aliffi, Capriotti, Gibellieri, A. Bruni. A disposizione: Pantaloni, Tazi, Bande, Vespa, Giantomassi, Mariotti, Nicolai, Cocci, R. Bruni. Allenatore: De Vico

Arbitro: Santoro di Pesaro

Reti: 34' Valentini, 52' Valentini, 57' Sensi, 75' Liberati, 78' Verdesi





© Riproduzione riservata