Promozione girone B: Atletico Ascoli-Montecosaro 2-0, decisive le reti di Tedeschi e Filiaggi

L'Atletico Ascoli riscatta immediatamente la sconfitta a Capodarco contro la Futura 96 superando 2-0 al Picchio Village il Montecosaro nel match valevole per la 28esima e terzultima giornata del campionato di Eccellenza Marche. A decidere la gara, sempre condotta dai padroni di casa, sono state le reti nel finale di secondo tempo di Tedeschi (tiro potente dalla distanza) e Filiaggi (colpo di testa su cross di Fabi Cannella), che hanno così permesso alla squadra di Filippini di portarsi a quota 49 punti, a -5 dalla capolista Valdichienti Ponte sconfitta 2-0 sul campo dell'Atletico Azzurra Colli. Nel prossimo turno, in programma Mercoledì 10 Aprile, per capitan Sosi e compagni altro impegno tra le mura amiche contro il fanalino di coda Sangiorgese.

TABELLINO



ATLETICO ASCOLI-MONTECOSARO 2-0

ATLETICO ASCOLI: Albertini; Serafini, Di Silvestre, Sosi, Fabi Cannella; Iachini (83' Santoni), Coccia (90' Gibbs), Tedeschi; Gassama, De Marco (60' Filiaggi), Giovannini. A disposizione: Spinelli, Castellana, Malavolta, Funati, Talamonti, Lupini. Allenatore: Filippini

MONTECOSARO: Torresi, Baiocco S. (78' Acquaroli), Quintaba, Mosca, Squarcia (86' Del Gobbo), Benfatto, Pietrella, Pietrella, Baiocco L. (60' Atragene), Bartolini F. (66' Pistelli), Biagioli, Tramannoni (53' Mecozzi). A disposizione: Foresi, Mazzante, Lattanzi. Allenatore: Cantatore

Arbitro: Braconi di Ancona

Reti: 80' Tedeschi, 85' Filiaggi

Note: 150 spettatori

28° TURNO PROMOZIONE GIRONE B: PALMENSE-ATLETICO CENTOBUCHI 2-0, MONTURANO CAMPIGLIONE-CAMERINO 0-0, SANGIORGESE-FUTURA 96, CHIESANUOVA-HR MACERATESE, CIVITANOVESE-MONTALTO, ATLETICO ASCOLI-MONTECOSARO 2-0, AURORA TREIA-POTENZA PICENA 2-0, ATLETICO AZZURRA COLLI-VALDICHIENTI PONTE 2-0





CLASSIFICA

54 VALDICHIENTI PONTE

49 ATLETICO ASCOLI

46 ATLETICO AZZURRA COLLI

44 HR MACERATESE

42 CIVITANOVESE

42 MONTURANO CAMPIGLIONE

41 POTENZA PICENA

34 MONTECOSARO

33 AURORA TREIA

32 CAMERINO

30 CHIESANUOVA

30 PALMENSE

30 ATLETICO CENTOBUCHI

28 MONTALTO

28 FUTURA 96

15 SANGIORGESE





PROSSIMO TURNO: ATLETICO CENTOBUCHI-ATLETICO AZZURRA COLLI, FUTURA 96-AURORA TREIA, MONTECOSARO-CHIESANUOVA, CAMERINO-CIVITANOVESE, VALDICHIENTI PONTE-MONTALTO, POTENZA PICENA-MONTURANO CAMPIGLIONE, HR MACERATESE-PALMENSE, ATLETICO ASCOLI-SANGIORGESE





