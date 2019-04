Monticelli, match casalingo contro l'Urbania posticipato a Domenica 14 Aprile

E' in programma nel pomeriggio di Mercoledì 10 Aprile il turno infrasettimanale valevole per la 31esima e quartultima giornata del campionato di Eccellenza Marche. Il Monticelli di mister Gianluca De Vico, già retrocesso aritmeticamente in Promozione, ha deciso di spostare il suo match con l'Urbania a Domenica 14 Aprile alle ore 15 allo stadio "Tonino Camaioni" di Monterocco dopo l'accordo raggiunto tra le due Società.





31° TURNO ECCELLENZA MARCHE: SAN MARCO SERVIGLIANO-PORTO SANT'ELPIDIO, ATLETICO ALMA-BIAGIO NAZZARO, MARINA-CAMERANO, ATLETICO GALLO-FABRIANO CERRETO, PERGOLESE-FORSEMPRONESE, SASSOFERRATO GENGA-GROTTAMMARE, TOLENTINO-MONTFANO, PORTORECANATI-PORTO D'ASCOLI, MONTICELLI-URBANIA (rinviata a Domenica 14 Aprile)





CLASSIFICA

66 TOLENTINO

57 FABRIANO CERRETO

56 PORTO SANT'ELPIDIO

52 URBANIA

44 ATLETICO GALLO

43 SASSOFERRATO GENGA

43 PERGOLESE

41 PORTO D'ASCOLI

40 FORSEMPRONESE

40 GROTTAMMARE

39 MARINA

39 MONTEFANO

37 SAN MARCO SERVIGLIANO

35 ATLETICO ALMA

33 CAMERANO

31 BIAGIO NAZZARO

23 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





