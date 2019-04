Ascoli Calcio, Vivarini ne convoca 24 per la trasferta di La Spezia. Non parte Ganz

Sono 24 i bianconeri convocati da mister Vincenzo Vivarini al termine dell'allenamento svolto stamane a porte chiuse al Picchio Village all'antivigilia del match con lo Spezia in programma Domenica 14 Aprile alle ore 15 allo stadio "Picco" per la 33esima giornata del campionato di Serie B. Ancora assenti gli infortunati Giacomo Beretta e Maecky Ngombo, non ce la fa Simoneandrea Ganz per un risentimento muscolare al polpaccio accusato questa mattina. In diffida, oltre Beretta, ci sono anche Emanuele Padella e Michele Cavion. La squadra, subito dopo pranzo, partirà in pullman in direzione Toscana, tappa intermedia prima del trasferimento a La Spezia fissato per domani, al termine della seduta di allenamento.







Ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Lanni, Bacci

DIFENSORI: Quaranta, Brosco, Rubin, Andreoni, D'Elia, Padella, Valentini, Laverone

CENTROCAMPISTI: Cavion, Baldini, Iniguez, Troiano, Casarini, Frattesi, Addae

ATTACCANTI: Rosseti, Chajia, Ciciretti, Coly, Ninkovic, Ardemagni.





