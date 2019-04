Ascoli Piceno, Domenica con il terzo appuntamento della ''Camminata dei musei''

Domenica 14 Aprile è in programma la terza tappa della quinta edizione del progetto “Camminata dei musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli.



Alle 9,30, con partenza da Piazza Arringo, prenderà il via una nuova camminata tra le vie del centro storico che si concluderà con la visita gratuita al Museo Francesco Antonio Marcucci in via San Giacomo. Il percorso toccherà i luoghi strettamente connessi alla vita del venerabile Francesco Antonio Marcucci fino ad arrivare al convento delle Suore concezioniste. In caso di maltempo il via sarà dato direttamente davanti al museo. Per questa quinta edizione il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Associazione Hozho, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it.

Il Breaklive (in Via del commercio 70), Domenica 14 Aprile a partire dalle ore 16, ospiterà la seconda tappa della quinta edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli. L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15,30, il torneo si svolgerà con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate. In serata sarà possibile, su prenotazione (0736344251) presso il Breaklive al prezzo di euro 20 con il seguente menù: antipasto Breaklive, tagliatelle spettacolo, arista di maiale, verdure e patate arrosto, dolce della casa, acqua, vino e caffè oppure con menù alla carta. Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Pier Luigi (335 7548616) o Valerio (3271376882).

Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com. Con preghiera di annuncio e/o pubblicazione.





