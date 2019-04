Ascoli Calcio, Pulcinelli pre Spezia: “E' la gara decisiva, prendiamoci la nostra salvezza”

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli si trova già in Liguria e domani pomeriggio assisterà dal vivo al match che vedrà i bianconeri di Vincenzo Vivarini impegnati al "Picco" di La Spezia nel contesto della 33esima giornata del campionato di Serie B.

"Domani dobbiamo vincere per prenderci la nostra salvezza. È la gara decisiva - ha dichiarato Pulcinelli a Picenotime.it -. Il nostro campionato passa da La Spezia. Okereke ha parlato di fame e rabbia, Marino ce l'ha ancora con Vivarini per quanto successo nella gara d'andata e pensano entrambi sia facile vincere con l'Ascoli. Ma noi lotteremo con forza, coraggio e volontà, con la stessa determinazione che ci ha permesso di conquistare 7 punti nelle ultime tre partite. Sarò con la squadra domani, sarò vicino ai giocatori in quell'abbraccio iniziale simbolo della nostra rinascita. Conquistiamo tutti i centimetri che ci dividono ancora dall'obiettivo, lottiamo con il coltello tra i denti. Dimostriamo a tutti di essere una squadra e uniti andiamo a prenderci questa salvezza. F.A.C.S.S., Forza Ascoli Calcio Sul Serio!".















