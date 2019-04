Eccellenza Marche: Monticelli-Urbania 2-6. Ai biancazzurri non bastano le reti di Fioravanti e Gibellieri

L'Urbania si impone in casa del Monticelli, orfana di mister De Vico per influenza (al suo posto in panchina Camaioni), con il punteggio di 2-6 nella 31esima giornata del campionato di Eccellenza Marche.

Gara a senso unico anche se il Monticelli non ha mai tirato indietro la gamba e ha sempre creato grattacapi alla retroguardia avversaria al di là del parziale. Sotto un diluvio universale il primo tempo è trascorso con l'Urbania che ha fatto la voce grossa sin da subito, dapprima con un tiro di Bicchiarelli al sesto minuto di gioco, che ha anticipato il goal dello stesso Bicchiarelli abile a raccogliere la sponda di Fraternali e a depositare in rete l'1-0 con un destro chirurgico. La risposta biancazzurra è affidata a Gibellieri che è bravissimo a ubriacare la difesa avversaria ma il suo sinistro si spegne sui pugni di Ducci. L'Urbania sale e fa male, perché al ventesimo minuto Fraternali trasforma in oro la galoppata di Palardini e deposita il più facile dei goal.

Nel secondo tempo, in avvio, il Monticelli fa entrare Desideri e sfiora il 2-1 con Capriotti. È solo un illusione perché l'Urbania cala il tris con Fraternali con un bellissimo tiro che si infila sotto l'incrocio. Al quarto d'ora ci pensa Palardini a siglare il 4-0, abile a raccogliere uno spettacolate assist di testa. Il capitano degli ospiti si ripete poco dopo con un bellissimo tiro che si infila sotto le gambe dell'estremo difensore del Monticelli. L'Urbania abbassa il ritmo e alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner arriva il goal biancazzurro con Fioravanti che di testa incorna la sfera e trafigge Ducci. Sulle ali dell'entusiasmo Gibellieri con un destro a giro fa la barba al palo. Il Monticelli cresce e Gibellieri si rifa poco dopo quando con un bellissimo tocco sotto beffa il portiere neo-entrato Pagliardini. Nel finale c'è gloria anche per Cusimano che scappa alla trappola del fuorigioco e solo davanti a Cannella lo salta e sigla l'ultimo goal del match.





TABELLINO

Monticelli-Urbania: 2-6

MONTICELLI: Cannella, Tazi (24'st Marini), Vespa,Aliffi, Fioravanti, Mariotti, Giantomassi (28'st Bruni R.),Pompei (18'st Mancini), Gibellieri,Bruni (39'st Bruni R) Capriotti. Allenatore: Camaioni

URBANIA: Ducci (33'st Pagliardini), Barzotti, Tancini, Giovanelli, Rebiscini, Palardini (37' Lucciarini), Bicchiarelli (18'st Falasconi), Fraternali (12'st Hoxha), Cusimano, Cantucci (24'st De Bartoli). Allenatore: Fenucci

Arbitro: Gorreja di Ancona

Marcatori: 6'pt Bicchiarelli (U), 20'pt Fraternali (U) 8' st Fraternali (U)15' st Palardini (U), 22'st Palardini (U), 30' st Fioravanti (M), 37'st Gibellieri (M), 45'st Cusimano.





31° TURNO ECCELLENZA MARCHE: SAN MARCO SERVIGLIANO-PORTO SANT'ELPIDIO 0-0, ATLETICO ALMA-BIAGIO NAZZARO 0-0, MARINA-CAMERANO 2-0, ATLETICO GALLO-FABRIANO CERRETO 2-1, PERGOLESE-FORSEMPRONESE 1-0, SASSOFERRATO GENGA-GROTTAMMARE 1-1, TOLENTINO-MONTEFANO 0-0, PORTORECANATI-PORTO D'ASCOLI 2-0, MONTICELLI-URBANIA 2-6





CLASSIFICA

67 TOLENTINO

57 FABRIANO CERRETO

57 PORTO SANT'ELPIDIO

55 URBANIA

47 ATLETICO GALLO

46 PERGOLESE

44 SASSOFERRATO GENGA

42 MARINA

41 PORTO D'ASCOLI

41 GROTTAMMARE

40 FORSEMPRONESE

40 MONTEFANO

38 SAN MARCO SERVIGLIANO

36 ATLETICO ALMA

33 CAMERANO

32 BIAGIO NAZZARO

26 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO (GIOVEDI' 25 APRILE): URBANIA-ATLETICO ALMA, PORTO D'ASCOLI-ATLETICO GALLO, FABRIANO CERRETO-MARINA, PORTO SANT'ELPIDIO-MONTEFANO, GROTTAMMARE-MONTICELLI, FORSEMPRONESE-PORTORECANATI, CAMERANO-SAN MARCO SERVIGLIANO, PERGOLESE-SASSOFERRATO GENGA, BIAGIO NAZZARO-TOLENTINO





© Riproduzione riservata