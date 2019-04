Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 17 Aprile

Ascoli Piceno

Poco nuvoloso al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando senza però dar luogo a fenomeni. Tempo stabile in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte del territorio, locali piogge al pomeriggio sugli Appennini; sereno o poco nuvoloso in serata sia lungo le coste che sui settori interni.

Nazionale

Giornata in prevalenza stabile con cieli sereni ad ovest, poco o irregolarmente nuvolosi ad est fin dal primo mattino. Da segnalare solo la possibilità di qualche pioggia o temporali sui settori più interni dell' Appennino e delle Alpi centro-orientali. Condizioni di bel tempo al centro Italia durante la mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche disturbo in più non escluso al pomeriggio sui rilievi con locali acquazzoni, asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento in serata e tempo stabile in nottata. mCondizioni di generale stabilità al mattino sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno, nubi in rapido sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari e insulari con temporali probabili, in rapido esaurimento in serata.





