Ripatransone, tutto pronto per la gara ciclistica ''Criterium 508 - Trofeo Cavallo di Fuoco''

Torna il grande ciclismo regionale a Ripatransone. Si terrà infatti Lunedì 22 Aprile la prima edizione della gara ciclistica amatoriale "Criterium 508 - Trofeo Cavallo di Fuoco".

Nato con l'intento di ripristinare lo storico Trofeo proposto in passato per celebrare l'Ottava di Pasqua di Ripatransone e la manifestazione pirotecnica del "Cavallo di Fuoco" già Patrimonio d'Italia per la Tradizione, l'evento viene organizzato dalla neonata Associazione Sportiva Dilettantistica Avis Bikers dei Colli Ripani, sodalizio sportivo nato tra i ciclisti del "Belvedere del Piceno" nell'autunno del 2018 con l'obiettivo di coniugare passione per il ciclismo, amore per il territorio e solidarietà in virtù della partnership promozionale avviata con la sede di Ripatransone dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue.

La gara prevederà un percorso agonistico di 44,5 km che si snoda tra le cittadine di Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche e Cossignano con partenza e arrivo previsti in Piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico di Ripatransone.

"L'Amministrazione Comunale è orgogliosa della nascita della nuova Società Ripana Avis Bikers dei Colli Ripani e dell'entusiasmo che i suoi soci stanno dimostrando sin dalla sua costituzione nell'organizzazione delle prime iniziative - le parole dell'assessore allo sport, Sandro Cardarelli -. Il ripristino dello Storico Trofeo "Cavallo di Fuoco" segna un nuovo inizio per lo sport cittadino, con l'augurio di un futuro sempre più ricco di manifestazioni e progetti anche grazie ad un sano contagio che potrà crearsi tra i molti sportivi della città".

Per informazioni e dettagli sull’A.S.D. Avis Bikers dei Colli Ripani e sulla Gara "Criterium 508" è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell’associazione o contattare via email l’organizzazione all’indirizzo info@avisbikerscolliripani.it.

"Il progetto degli Avis Bikers dei Colli Ripani va nella direzione della creazione di sinergie tra le componenti della nostra città con l'obiettivo di generare interesse e un naturale effetto volano utile per dare visibilità ed opportunità di crescita economica alla nostra realtà", commenta il sindaco, Alessandro Lucciarini De Vincenzi. "La Criterium 508 costituisce dunque un'ottima occasione di promozione delle eccellenze di Ripatransone, condotta per mezzo di un'attività fortemente ecosostenibile come il ciclismo che rappresenta, tra l'altro, una delle direttrici su cui vogliamo indirizzare lo sviluppo del comparto non solo sportivo ma anche turistico della città".









