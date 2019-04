Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 19 Aprile

Ascoli Piceno

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia nella mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; sereno nelle ore serali. Temperature comprese tra +7°C e +17°C.

Marche

Tempo generalmente stabile con ampie schiarite su tutto il territorio sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio salvo innocui addensamento sugli Appennini. Sereno in serata sulla costa e sulle aree interne.

Nazionale

Bel tempo al nord Italia fin dal primo mattino con sole prevalente eccetto qualche nube in transito e locali piogge o nevicate sull'arco alpino fino a 1800-2000 metri di quota, tempo asciutto in serata e nottata con cieli irregolarmente nuvolosi ad ovest, sereni ad est. Giornata dal tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro Italia. Innocue nubi in transito al primo mattino sulle coste tirreniche mentre al pomeriggio non è del tutto esclusa la possibilità di brevi e isolati piovaschi sull' Appennino abruzzese. Anche sulle regioni meridionali peninsulari e insulari la giornata trascorrerà all' insegna del bel tempo e del clima primaverile. Da segnalare soltanto qualche nube in transito al mattino sulla Sicilia e sulla Sardegna e brevi e isolati piovaschi sull' Appennino al pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero aumento i valori massimi.





