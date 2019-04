Ascoli-Venezia, sono 24 i convocati di Cosmi per l'importantissima partita del ''Del Duca''

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Venezia Serse Cosmi per il match con l'Ascoli in programma domani sera alle ore 21 allo stadio "Del Duca" per la 34esima giornata del campionato di Serie B. L'allenatore arancioneroverde deve rinunciare agli infortunati Agostino Garofalo, Simone Bentivoglio e Nicola Citro, sono in lista l'ex Maurizio Domizzi, Matteo Bruscagin e Francesco Di Mariano che sembrano aver superato i rispettivi problemi fisici accusati nell'ultimo match vinto 1-0 contro il Foggia. Torna a disposizione dopo oltre 6 mesi l'attaccante Gianmarco Zigoni.

Questa la lista completa dei calciatori del Venezia partiti per le Marche:

1 Facchin

3 Bruscagin

4 Fornasier

5 Coppolaro

6 Domizzi

8 Suciu

9 Zigoni

11 St Clair

12 Vicario

13 Modolo

14 Pinato

15 Zennaro

16 Besea

17 Mazan

18 Segre

20 Di Mariano

21 Schiavone

22 Lezzerini

23 Lombardi

24 Rossi

25 Cernuto

27 Zampano

30 Bocalon

32 Vrioni





