San Benedetto del Tronto, ''Salute in cammino'' con partenza dal quartiere Ponterotto

In occasione della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”, che si è svolta Lunedì 22 Aprile, l’U.S. Acli Marche organizza l’iniziativa “Salute in cammino” che festeggiua il sesto compleanno.

Martedì 23 Aprile alle ore 21 con partenza dal quartiere Ponterotto, in Piazza della libertà, proprio dove sei anni fa l’iniziativa ha preso il via, si svolgerà una camminata (salvo pioggia o maltempo) che ha come fine quello di far incrementare l’attività fisica a cittadini di ogni età.

I temi dell’attività fisica e della salute sono strettamente connessi. La sedentarietà è il peggior nemico per la salute, un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, il diabete ed i tumori.

Nel corso di 6 anni di attività il progetto “Salute in cammino” ha coinvolto nel territorio della Regione Marche oltre 4500 persone Tutte le attività del progetto sono gratuite. Informazioni sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





