Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 24 Aprile

Ascoli Piceno

Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa; in serata i cieli saranno nuvolosi, ma sempre senza fenomeni associati.. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Marche

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata su gran parte del territorio, brevi temporali pomeridiani sull’ Appennino, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento in serata anche se con molte nubi compatte sulla costa e sui settori interni.

Nazionale

Molte nubi in transito al nord Italia con precipitazioni associate sulle regioni occidentali, più asciutto in mattinata sull' Emilia Romagna e Veneto. Piogge e temporali diffusi su tutte le regioni al pomeriggio con i fenomeni in esaurimento in serata o nottata. Neve sulle Alpi oltre i 1600-2000 metri di quota. Mattinata stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, possibili piogge o temporali al pomeriggio tra Umbria e Toscana. Fenomeni possibili in Toscana e Lazio anche in serata e nottata. Bel tempo al sud Italia eccetto in Sardegna dove non si esclude la possibilità di piogge sparse specie durante le ore pomeridiane e in serata o nottata anche tra la Sicilia, Calabria e Campania.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.





