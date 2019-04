Ascoli Piceno, al via il ''Progetto inclusione'' per chi è colpito da afasia

È in fase di realizzazione il ''Progetto inclusione'', realizzato dall’Associazione Italiana Afasici onlus, sede di Ascoli Piceno, grazie al sostegno della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e alla disponibilità dei professionisti della Scuola di Musica Le Arti di Ascoli Piceno nelle persone di Fabio Ercoli Direttore della Scuola di musica Le Arti e di Letizia Scaringella musicoterapeuta e arteterapeuta, e nella Figura di Grejs Raguzin teacher certificato dello Yoga della Risata, altamente sensibili al tema della disabilità.

La Fondazione, in particolare, ha permesso la realizzazione di incontri di Musicoterapia e Arteterapia e Yoga della Risata che saranno realizzati presso la casa albergo Ferrucci di Ascoli a beneficio di persone afasiche e dei loro coniugi.

Un trauma cranico, un ictus, un tumore cerebrale possono danneggiare le Aree del Linguaggio rendendo la persona afasica, che poi fatica a formulare il proprio pensiero e a comprendere il significato di parole dette o scritte da altri. Per questo, nel 2017, nasce anche ad Ascoli Piceno la sede A.IT.A. come gruppo di automutuoaiuto, presso la casa albergo Ferrucci messa a disposizione gratuitamente dal Comune e avendo come referente la logopedista volontaria Emanuela Biscossi, a cui nel corso del tempo si è unita la volontaria motivatrice Mina Piccioni.

Grazie al progetto inclusione, il sabato, sono previsti presso il Ferrucci incontri di Musicoterapia e Arteterapia e Yoga della Risata; durante gli incontri verranno svolti giochi ed esercizi che, stimolando lo sviluppo psicomotorio, tendono a facilitare i rapporti interpersonali attraverso il potenziamento vocale e il ripristino di una comunicazione emotiva, che spesso in questa patologia viene posposta ad altre urgenze. Lo scopo che si vuole raggiungere è sostenere l’acquisizione di un linguaggio il più possibile ricco e articolato attraverso la riproposizione e la sperimentazione in forme musicali dei suoi elementi verbali e paraverbali.

Gli incontri dello Yoga della Risata hanno come finalità, attraverso giochi ed esercizi condotti dalla Teacher dello YDR, di favorire un sano sviluppo emotivo, potenziare le funzioni mentali e la resistenza fisica, sviluppare creatività e abbassare lo stress, migliorando le relazioni.

L’A.IT.A. Associazione Italiani Afasici è una federazione con sedi in tutto il territorio nazionale. Nelle Marche nasce 10 anni fa (2009) a Pesaro con la Presidentessa Laura Ceccarelli, le altre sedi sono a Fano, Ancona, Jesi e Ascoli Piceno.

