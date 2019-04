Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 25 Aprile

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; nubi sparse anche nelle ore serali sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; isolate piogge o acquazzoni al pomeriggio in Appennino, nubi sparse altrove, ma con tempo asciutto. Tempo stabile nella serata con cieli poco nuvolosi sia lungo la costa che sui settori interni.

Nazionale

Tempo instabile al Nord con piogge e acquazzoni ad iniziare da Piemonte e Valle d'Aosta in estensione a Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli dal pomeriggio. Precipitazioni anche in serata e in nottata specie su Alpi, Prealpi e zone limitrofe. Condizioni di generale stabilità al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi specie nelle ore diurne. Possibili isolati acquazzoni solo al pomeriggio in Appennino. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo. Locali precipitazioni al mattino specie su Sicilia e Calabria mentre sulle restanti regioni meridionali il tempo rimarrà asciutto. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio con schiarite man mano sempre più ampie sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari.

Temperature minime il lieve calo soprattutto al Nord, massime invece in aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata