Offida, ben 85 squadre partecipanti alla sesta edizione della “Piceno Football Cup”

Pronto a decollare il piu grande torneo della città di Offida, che alla sesta edizione della "Piceno Football Cup" arriva ad ottenere la partecipazione di ben 85 sodalizi provenienti dalle Marrche e dal vicino Abruzzo che il 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno si sfideranno sul prato verde dello stadio "Piccioni" per passare delle fantastiche giornate di sport e divertimento



Si comincia proprio il 25 Aprile con la categoria Primi Calci e Piccoli Amici che vedrà partecipare ben quaranta formazioni, si prosegue il 1° Maggio con trenta squadre della categoria Pulcini per chiudere il 2 Giugno con quindici formazioni della categoria Esordienti.

Un successo al di là di ogni piu rosea previsione per l'Offida Calcio, che partita da zero sta pian piano dando verve e linfa ad una manifestazione che negli anni ha avuto una crescita esponenziale e continuerà a farlo sicuramente di anno in anno, con l'obiettivo di arrivare il prima possibile a quota cento formazioni partecipanti.





