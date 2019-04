Eccellenza Marche, Grottammare-Monticelli 3-1. Per gli ascolani a segno Riccardo Bruni

Prova coraggiosa dei giovani del Monticelli allo stadio "Pirani" di Grottammare nella 33esima e penultima giornata del campionato di Eccellenza Marche. I ragazzi di mister De Vico, retrocessi da diverse settimane, sono stati sconfitti per 3-1 ma hanno giocato una gara all'altezza sfiorando i primi punti del girone di ritorno. Apre le marcature per gli ascolani il classe 2000 Riccardo Bruni dopo 9 minuti, rimonta dei rivieraschi di Manoni nella ripresa con una doppietta di Jallow intervallata da un calcio di rigore di De Cesare. Restano così 5 i punti in classifica del Monticelli in vista dell'ultimo impegno stagionale in programma a Monterocco Domenica 28 Aprile contro la Pergolese.





TABELLINO

GROTTAMMARE-MONTICELLI 3-1

GROTTAMMARE: Beni, Orsini, Lanza, Haxhiu, Traini, Oresti, Franchi, De Cesare, Di Antonio, Jallow, Vallorani. A disposizione: Renzi, Giuliani, Bruno, Ioele, Maiga Silvestri, Casolla, D'Angelo, Vespasiani, Favelli. Allenatore: Manoni

MONTICELLI: F. Capriotti, Mariotti, Pompei, A. Bruni, Fioravanti, Mancini, R. Bruni, Nicolai, Gibellieri, Lazzarini, M. Capriotti. A disposizione: Pantaloni, Rago, Clerici, Marini, Caringola. Allenatore: De Vico

Arbitro: Pazzarelli di Macerata

Reti: 9' R. Bruni, 49' Jallow, 75' rig. De Cesare, 82' Jallow





33° TURNO ECCELLENZA MARCHE: URBANIA-ATLETICO ALMA 1-0, PORTO D'ASCOLI-ATLETICO GALLO 1-0, FABRIANO CERRETO-MARINA 1-0, PORTO SANT'ELPIDIO-MONTEFANO 1-2, GROTTAMMARE-MONTICELLI 3-1, FORSEMPRONESE-PORTORECANATI 1-0, CAMERANO-SAN MARCO SERVIGLIANO 1-5, PERGOLESE-SASSOFERRATO GENGA 2-2, BIAGIO NAZZARO-TOLENTINO 1-0





CLASSIFICA

67 TOLENTINO

60 FABRIANO CERRETO

58 URBANIA

57 PORTO SANT'ELPIDIO

47 ATLETICO GALLO

47 PERGOLESE

45 SASSOFERRATO GENGA

44 PORTO D'ASCOLI

44 GROTTAMMARE

43 MONTEFANO

43 FORSEMPRONESE

42 MARINA

41 SAN MARCO SERVIGLIANO

36 ATLETICO ALMA

35 BIAGIO NAZZARO

33 CAMERANO

26 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO (DOMENICA 28 APRILE): MONTICELLI-BIAGIO NAZZARO, PORTO SANT'ELPIDIO-CAMERANO, SAN MARCO SERVIGLIANO-FABRIANO CERRETO, ATLETICO GALLO-FORSEMPRONESE, ATLETICO ALMA-GROTTAMMARE, MONTICELLI-PERGOLESE, MARINA-PORTO D'ASCOLI, PORTORECANATI-SASSOFERRATO GENGA, TOLENTINO-URBANIA





