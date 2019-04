Offida, bella festa di sport nella prima giornata della Piceno Football Cup 2019

Una gran bella festa di sport e divertimento. E' sicuramente questo il sunto migliore dell'edizione 2019 della Piceno Football Cup intitolato alla memoria di Padre Ilarino Carosi, con ben quaranta formazioni partecipanti tra Piccoli Amici e Primi Calci, che hanno passato una splendida giornata allo stadio "Piccioni" di Offida, giocando a calcio e divertendosi con i coetanei provenienti da Marche ed Abruzzo.

Una festa ben riuscita grazie all eccellente lavoro degli oltre venti dirigenti rossoazzurri che hanno lavorato dietro le quinte per sistemare al meglio ogni dettaglio, ed all ottima collaborazione di tutte le associazioni di Offida con in testa l'Avis che ha omaggiato le squadre con le targhe ricordo.

Felice ed entusiasta anche il vice sindaco Isabella Bosano, che ha lodato l'Offida calcio per l'iniziativa, puntualizzando come questi eventi siano molto importanti per la crescita di Offida e del connubio sport e turismo. Raggiante ovviamente il presidente Stracci e tutto l'entourage rossoazzurro, che non pone più limiti alla crescita di questa manifestazione e dà appuntamento a tutti per il 1° Maggio con i Pulcini Misti ed il 2 Giugno con gli Esordienti Misti.





