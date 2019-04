Eccellenza Marche: Monticelli-Pergolese 1-2, ascolani sfiorano primo risultato utile nel ritorno

Il Monticelli sfiora i primi punti nel girone di ritorno nella 33esima e penultima giornata del campionato di Eccellenza Marche. La Pergolese, allo stadio "Camaioni" di Monterocco, passa in vantaggio alla mezzora con Tafani, ma i giovani biancazzurri di De Vico riescono a pareggiare al quinto minuto della ripresa grazie a Matteo Capriotti. Quanto tutto lascia pensare ad un pareggio l'arbitro Sassbouh concede un rigore agli ospiti al minuto 85 e Tafani dal dischetto sigla il gol del definitivo 2-1. Restano 5 i punti in classifica degli ascolani in vista dell'ultimo match stagionale sul campo della Forsempronese.







TABELLINO

MONTICELLI-PERGOLESE 1-2

MONTICELLI: F. Capriotti, R. Bruni I, Mariotti, Aliffi, Fioravanti, Mancini, A. Bruni, Nicolai, Gibellieri, Lazzarini, M. Capriotti. A disposizione: Panataloni, Rigo, Tazi, Desideri, Pompei, Vespa, Marini, R. Bruni II, Caringola. Allenatore: De Vico

PERGOLESE: Paolini, Di Gennaro, Savelli, Tafani, Gambini, Rinaldi, Bucci, Garotti, Piergentili, Carucci, Boschetti. A disposizione: Landini, Lattanzi, Marini, Bonci, Mancini, Carletti, Lasku, Righi, Genghini. Allenatore: Clementi

Arbitro: Sabbouh di Fermo

Reti: 30' Tafani, 50' M. Capriotti, 85' rig. Tafani





33° TURNO ECCELLENZA MARCHE: MONTEFANO-BIAGIO NAZZARO 1-0, PORTO SANT'ELPIDIO-CAMERANO 1-0, SAN MARCO SERVIGLIANO-FABRIANO CERRETO 0-0, ATLETICO GALLO-FORSEMPRONESE 1-0, ATLETICO ALMA-GROTTAMMARE 0-2, MONTICELLI-PERGOLESE 1-2, MARINA-PORTO D'ASCOLI 3-3, PORTORECANATI-SASSOFERRATO GENGA 2-2, TOLENTINO-URBANIA 3-1





CLASSIFICA

70 TOLENTINO

61 FABRIANO CERRETO

60 PORTO SANT'ELPIDIO

58 URBANIA

50 ATLETICO GALLO

50 PERGOLESE

47 GROTTAMMARE

46 SASSOFERRATO GENGA

46 MONTEFANO

45 PORTO D'ASCOLI

43 FORSEMPRONESE

43 MARINA

42 SAN MARCO SERVIGLIANO

36 ATLETICO ALMA

35 BIAGIO NAZZARO

33 CAMERANO

27 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: SASSOFERRATO GENGA-PORTO SANT'ELPIDIO, PORTO D'ASCOLI-ATLETICO ALMA, GROTTAMMARE-ATLETICO GALLO, URBANIA-MARINA, CAMERANO-MONTEFANO, FORSEMPRONESE-MONTICELLI, PERGOLESE-PORTORECANATI, BIAGIO NAZZARO-SAN MARCO SERVIGLIANO, FABRIANO CERRETO-TOLENTINO





