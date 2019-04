Comune Ascoli Piceno, prorogato termine per la riscossione delle borse di studio

In conformità con quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale n.132 del 05/02/2019 ed in base agli indirizzi operativi approvati con DGR n.59/2019, nonché a seguito della comunicazione prot. n. 29113 del 17/04/2019 da parte della Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno rende noto è stato prorogato al giorno 31 Maggio il termine entro il quale le famiglie potranno recarsi in ufficio postale per riscuotere il beneficio assegnato in relazione alla riscossione delle borse di studio per la Scuola Secondaria di 2° grano anno scolastico 2017/2018.





