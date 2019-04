Ancona, 10 nuovi ''Maestri al Merito del Lavoro'' di Ascoli e Fermo

Il 1° Maggio ad Ancona, presso l'auditorium della Mole Vanvitelliana, alla presenza delle massime autorità, avrà luogo la cerimonia di conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” 2019, a 42 nuovi Maestri del Lavoro delle Marche di cui 10 appartenenti al Consolato di Ascoli Piceno e Fermo (7 della provincia di Ascoli Piceno e 3 della Provincia di Fermo) guidato dal console Amilcare Brugni, i quali durante tutta la loro carriera di lavoratori dipendenti si sono distinti per laboriosità, condotta morale, perizia ed impegno nel lavoro ed anche nel perfezionamento delle misure di sicurezza e che sono stati pertanto di esempio per gli altri colleghi.

Ecco le dieci nuove “Stelle” che dal 1° Maggio 2017, brilleranno nel firmamento dei Maestri del Lavoro:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Amici Carlo, impiegato di Folignano, con 36 anni di servizio, dipendente Unione Provinciale Agricoltori di Ascoli; Brugnoli Claudio, operaio di Acquasanta T., con 38 anni di servizio, dipendente Duemme di Mariano Mariani &C di Ascoli Piceno; Giulio Cannellini, operaio di Folignano con 40 anni di servizio, dipendente ditta Giancarlo Mariani srl di Ascoli Piceno; Luigi D’Alessandro, quadro direttivo di San Benedetto del Tronto, con 38 anni di servizio, dipendente di Trenitalia spa; Luigi Mannocchi, dirigente di Folignano, con 37 anni di servizio, dipendente Cassa Edile delle province di Ascoli e Fermo; Mauro Quartaroli, quadro direttivo in pensione di Ascoli Piceno, con 39 anni di servizio alle dipendenze di Scandalora spa di Ascoli Piceno; Massimo Toccaceli, operaio di Castel di Lama, con 39 anni di servizio, dipendente Duemme di Mariano Mariani &C.

PROVINCIA DI FERMO

Simona Belleggia, operaia di Montegiorgio, con 29 anni di servizio, dipendente Bros Manifatture srl di Montegiorgio; Fabrizio De Minicis, operaio di Montegiorgio, con 29 anni di servizio, dipendente Bros Manifatture srl di Montegiorgio; Sandro Maranesi, operaio di Altidona, con 36 anni di servizio, dipendente ditta Moreschini Aldo e Gianfranco srl di Monterubbiano.

Il console Amilcare Brugni che sarà presente alla cerimonia di Ancona con il segretario Alfredo de Marco e atri dirigenti del consolato, si è dichiarato molto soddisfatto delle onorificenze assegnate ai territori piceno e fermano, sottolineando che dei nuovi 42 Maestri del Lavoro marchigiani, consacrati con il riconoscimento della Repubblica Italiana, ben 10 appartengono al sodalizio di Ascoli-Fermo.